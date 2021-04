Maria Teresa Ruta | che grande sorpresa | l’emozione la travolge

(Di venerdì 23 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.festeggia il compleanno. Una bellissimaorganizzata per lei la fa emozionare. Entusiasmo alle stelleè stata una delle indiscusse protagoniste delFratello Vip, il reality show di Canale 5 arrivato alla sua quinta stagione, un’edizione che è stata interminabile e che ha fatto apprezzare moltissimo la conduttrice

casino90210 : RT @lareginaMTR: La condivisione nelle sue storie è un'emozione indescrivibile ?? Per sempre nel mio cuore ?? Buon compleanno Maria Teresa!… - Emanuel09094446 : RT @lareginaMTR: Buon compleanno Maria Teresa! ???????????????? #AuguriMTR #Ruters #MariaTeresaRuta #DayaneMello - Anna230260 : RT @RutaAllTheWay: Maria Teresa ringrazia Stefania Altra storia di auguri di Dayane #AuguriMTR #ruters - casino90210 : RT @lareginaMTR: Buon compleanno Maria Teresa! ???????????????? #AuguriMTR #Ruters #MariaTeresaRuta #DayaneMello - PastoriArianna : @lmj_vanessa Ho letto che Carlotta e Rosalinda sono state insultate per aver fatto gli auguri a Maria Teresa?? -

Ruta per il suo compleanno pubblica sul suo profilo social una rara foto col compagno Roberto Zappulla . La conduttrice oggi, 23 aprile, compie 61 anni. Il legame con l'uomo che ama è ... Maria Teresa Ruta è stata una delle indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 arrivato alla sua quinta stagione, un'edizione che è stata interminabile e che ha fatto ...