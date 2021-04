Manchester United, Solskjaer chiama Ronaldo: «Lo rivorrei in squadra» (Di venerdì 23 aprile 2021) Ad Ole Gunnar Solskjaer non dispiacerebbe avere in squadra Cristiano Ronaldo… Ole Gunnar Solskjaer “chiama” Cristiano Ronaldo. L’allenatore dei ‘Red Devils’ manda un messaggio al portoghese riguardo al suo possibile ritorno a Manchester. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Interrogato sull’eventuale ritorno dell’attaccante, il tecnico ha infatti risposto brevemente: «Lo rivorrei in squadra». Il club bianconero è avvisato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ad Ole Gunnarnon dispiacerebbe avere inCristiano… Ole Gunnar” Cristiano. L’allenatore dei ‘Red Devils’ manda un messaggio al portoghese riguardo al suo possibile ritorno a. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Interrogato sull’eventuale ritorno dell’attaccante, il tecnico ha infatti risposto brevemente: «Loin». Il club bianconero è avvisato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

