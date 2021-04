Manchester City, preso il 17enne Kayky (Di venerdì 23 aprile 2021) Colpo in prospettiva per il Manchester City. La società inglese si è assicurata le prestazioni del 17enne brasiliano Kayky, paragonato in patria a Neymar. L’attaccante classe 2003 del Fluminense si metterà a disposizione del tecnico Pep Guardiola a partire dal gennaio del 2022. L’operazione è stata chiusa sulla base di 10 milioni di euro. Kayky è sceso in campo otto volte e ha segnato due gol nel campionato carioca. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Colpo in prospettiva per il. La società inglese si è assicurata le prestazioni delbrasiliano, paragonato in patria a Neymar. L’attaccante classe 2003 del Fluminense si metterà a disposizione del tecnico Pep Guardiola a partire dal gennaio del 2022. L’operazione è stata chiusa sulla base di 10 milioni di euro.è sceso in campo otto volte e ha segnato due gol nel campionato carioca. SportFace.

