Mamma muore investita mentre va a prendere la figlia da scuola. Cristina aveva solo 39 anni (Di venerdì 23 aprile 2021) Dramma sulle strade italiane. Una Mamma ha purtroppo perso la vita dopo essere stata centrata in pieno da un’automobile. La donna stava accompagnando la figlia a casa, dopo che la piccola era uscita dalla scuola elementare. E proprio nei pressi dell’istituto scolastico ha trovato la morte. La tragedia ha scosso un’intera città, nel dolore più profondo dopo aver appreso dell’accaduto. A prenderla in pieno è stata una Suzuki Swift. Immediato l’intervento dei soccorritori per provarla a salvare. Sono infatti giunti il Suem del 118, insieme ad un medico e ad alcuni infermieri. Per tre quarti d’ora si è tentato disperatamente di aiutarla. Infatti, si è proceduto alla stabilizzazione della vittima, che aveva 39 anni, prima di trasferirla in ospedale. Nel nosocomio è arrivata in codice rosso, ma dopo alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Dramma sulle strade italiane. Unaha purtroppo perso la vita dopo essere stata centrata in pieno da un’automobile. La donna stava accompagnando laa casa, dopo che la piccola era uscita dallaelementare. E proprio nei pressi dell’istituto scolastico ha trovato la morte. La tragedia ha scosso un’intera città, nel dolore più profondo dopo aver appreso dell’accaduto. A prenderla in pieno è stata una Suzuki Swift. Immediato l’intervento dei soccorritori per provarla a salvare. Sono infatti giunti il Suem del 118, insieme ad un medico e ad alcuni infermieri. Per tre quarti d’ora si è tentato disperatamente di aiutarla. Infatti, si è proceduto alla stabilizzazione della vittima, che39, prima di trasferirla in ospedale. Nel nosocomio è arrivata in codice rosso, ma dopo alcune ...

Advertising

pan_doraaaa : Mi da un fastidio enorme che qualsiasi cosa faccia quella stronza che purtroppo è mia madre deve sbattere tutto pur… - vinnix63 : RT @opificioprugna: Bimbo muore per malnutrizione. La madre: 'Seguivo una dieta biblica'. Sarà stata quella di Re Erode. ( Franca Sartori… - RADIOBRUNO1 : Trasportata in ospedale, per la donna non c'è stato nulla da fare #Verona #cronaca #incidente #RadioBruno… - gidal : RT @larenait: Prima Pagina di venerdì 23 aprile 2021 #25Aprile Libro di Salvatore Emanuele Passaro su Don Signorato #CORONAVIRUS «Con quest… - larenait : Prima Pagina di venerdì 23 aprile 2021 #25Aprile Libro di Salvatore Emanuele Passaro su Don Signorato #CORONAVIRUS… -