Malata di tumore ritrova la madre che l'aveva abbandonata ma la donna si rifiuta di aiutarla (Di venerdì 23 aprile 2021) Un'infermiera Malata di tumore confidava nella madre naturale per potersi salvare. Ma la donna non ha voluto saperne. Da quando l'emergenza Covid ha fatto ingresso nelle nostre vite, ci siamo, talvolta, dimenticati che in tutto il mondo, ogni giorno, migliaia di persone continuano a morire anche per altre patologie. Daniela Molinari ha 47 anni, fa l'infermiera e ha due bambine. Daniela, purtroppo, come milioni di persone, lotta contro il cancro. La donna – spiega la Repubblica – appena nata è stata abbandonata dalla madre all'orfanotrofio delle suore di Rebbio, a Como. Non ha mai conosciuto colei che l'ha partorita ma ora il destino ha fatto sì che Daniela, per salvarsi, abbia assolutamente bisogno di sua madre. Infatti la neoplasia ...

LaStampa : Infermiera malata di tumore cercava la madre biologica per le cure. “L'ho trovata ma ha rifiutato di aiutarmi” - SkyTG24 : Milano, infermiera malata di tumore cerca madre biologica per cure: la trova e non l'aiuta - repubblica : L'infermiera malata di tumore che cercava sua madre per curarsi: 'L'ho trovata ma ha rifiutato di aiutarmi' - musagete10 : La madre dovrebbe solo fare un prelievo di sangue per dare una speranza di vita a sua figlia. Ma rifiuta. - AGNOLIDAVIDE : @FontanaPres @LetiziaMoratti Da -