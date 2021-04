Malaria | vaccino Oxford efficace al 77% La malattia ogni anno uccide 400mila bambini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malaria vaccino

Un accordo gi stato siglato con il Serum Institute of India, che lo produrr su vasta scala e a basso costo, impegnandosi a fornire 200 milioni di dosi l anno dopo che ilantiavr ...SI chiama R21 e potrebbe essere lo strumento determinante per combattere la. Una malattia che ogni anno uccide circa 400 mila persone, soprattutto bambini sotto i 5 ... Il nuovo...Il vaccino contro la malaria sviluppato dall’Università di Oxford ha dimostrato un’efficacia del 77%, offrendo una concreta possibilità di ridurre la letalità della malattia parassitaria ...Puntando, ammette Adrian Hill, direttore del Jenner Institute a obiettivi più ambiziosi “come eradicare completamente la malaria”. A produrlo, una volta approvato, sarà il Serum Institute of India che ...