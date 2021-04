MagnumXDante | è il momento di Magnum Purgatorio L' omaggio di Magnum al sommo poeta continua

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Milano 23 aprile 2021) -no le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante e, dopo Inferno,lancia la seconda referenza della sua limited edition 2021 Milano, 23 Aprile 2021 - I festeggiamenti del 700° anniversario della morte delsono in pieno svolgimento e, la più alta espressione del piacere nel mondo del gelato, lancia la seconda referenza della Limited Edition dell'iconico gelato su stecco ed ispirate alle tre cantiche della Divina Commedia. Dopo il lancio diInferno a marzo 2021, è ora ildi. E il viaggio attraverso il piacere die ...