Mafia dei Nebrodi, prime condanne per le maxi-truffe sui fondi Ue per l’agricoltura: 24 anni al capoclan Sebastiano Bontempo (Di venerdì 23 aprile 2021) Ventiquattro anni al capoclan, pene tra i 10 anni e 8 mesi e 2 anni ad altre 5 persone. Arriva a sentenza con rito abbreviato un pezzo del maxi-processo alla Mafia dei Nebrodi. Le condanne sono state inflitte dal gup Simona Finocchiaro a seguito delle richieste formulate in aula dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti, coordinati dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia. Il capo clan Sebastiano Bontempo ‘u guappo’ è stato condannato a 24 anni, pena più pesante dei 20 anni chiesti dall’accusa, Giuseppe Bontempo a 10 anni e 8 mesi, Samuele Conti Mica a 2 anni più 4mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Ventiquattroal, pene tra i 10e 8 mesi e 2ad altre 5 persone. Arriva a sentenza con rito abbreviato un pezzo del-processo alladei. Lesono state inflitte dal gup Simona Finocchiaro a seguito delle richieste formulate in aula dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dai sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti, coordinati dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia. Il capo clan‘u guappo’ è stato condannato a 24, pena più pesante dei 20chiesti dall’accusa, Giuseppea 10e 8 mesi, Samuele Conti Mica a 2più 4mila ...

