M5S | Movimento | ' Rousseau non più neutrale | avviata procedura nuova piattaforma'

fattoquotidiano : Oggi, a ultimatum inutilmente scaduto, l’erede strapperà l’ultimo filo che lo lega alla sua storia, al Movimento - fanpage : #Rousseau e #M5S alla rottura: la piattaforma si stacca dal Movimento - Mov5Stelle : Nel 2013 una delle prime mozioni in parlamento del M5S: chiedevamo il ritiro delle nostre truppe dall'Afghanistan.… - LaNotiziaTweet : Sud, il Movimento detta la linea alla Carfagna. Parla Alemanno #M5S: “Vanno rafforzate le Zone economiche speciali” - Agenzia_Ansa : L'associazione Rousseau divorzia dal Movimento 5 stelle. 'Scelta dolorosa ma inevitabile. Stare insieme deve essere… -

Il divorzio è definitivo. Il giorno dopo la scandenza dell'ultimatum imposta da Rousseau per il pagamento degli oltre 400mila euro di debiti accumulati dal, tra ile Davide Casaleggio non c'è più possibilità di ricomposizione. Lo annuncia la stessa Associazione Rousseau in un post sul Blog delle Stelle: 'Cambiamo strada. La scelta è ......un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame tra Rousseau e il". Ma ... la partecipazione, il coinvolgimento degli iscritti nelle decisioni - scrivesu Facebook - non ...Questa volontà è incompatibile con una gestione “neutrale” degli strumenti che devono servire ad attuare la democrazia diretta nel Movimento". Così si legge in un post pubblicato sul profilo ufficiale ...Il coro unanime di indignazione, che non è eccessivo definire linciaggio o gogna mediatica a reti e testate unificate, nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle ... ad ogni costo dal ...