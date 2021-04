Lutto nel mondo dell’hip hop | muore Shock G | noto anche per aver lanciato Tupac Shakur

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nuovonelhop, dopo le perdite di DMX e Black Rob. LEGGI=>a 51 anni il rapper Black Rob, da tempo in lotta con problemi economici e di salute Stavolta ad andarsene, all’età di 57 anni,G, MC, producer e co-fondatore del gruppo hip-hop Digital Underground, fondato a Oakland, in voga negli anni ’90 e molto importante nel genere West Coast (rappresentando una sorta di terza via rispetto al rap politico dei Public Enemy e del gangsta rap degli N.W.A.). Ad annunciare la scomparsa di(al secolo Gregory E. Jacobs) attraerso un post su Instagram, Chopmaster J – altro componente del gruppo succitato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chopmaster J Aka ...

Advertising

STEVNORIS : RT @bball_evo: NCAA ? - Lutto nel mondo del College Basketball: nella notte è scomparso all'età di 19 anni Terrence Clarke (Kentucky Wildca… - gggioli : RT @gioggsan: Lutto nel mondo della cultura e dell'università, è morta Lidia Curti. Critica femminista e professore onoraria di letteratura… - bball_evo : NCAA ? - Lutto nel mondo del College Basketball: nella notte è scomparso all'età di 19 anni Terrence Clarke (Kentuc… - losservcom : Ancora un lutto nel mondo sportivo labronico. Mercoledì 21 ci ha lasciati a soli 47 anni Giovanni D'Addario, - gioggsan : Lutto nel mondo della cultura e dell'università, è morta Lidia Curti. Critica femminista e professore onoraria di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

NapoliToday

...Kate e mostra Louis seduto sulla sua bicicletta e sorridenteparco di Kensington Palacesuo ... che termina il periodo diper la morte del principe Filippo ( FOTOGALLERY) . Sabato scorso ...Scottie Pippen, morto figlio Antron/ Gravissimoper l'ex NBA: aveva 33 anni TERRENCE CLARKE È MORTO: IL CORDOGLIO DEI FAN E DEGLI AMICI È dunque gravissimOmondo del basket ...10:42Palermo, morto per Covid a 57 anni il barbiere Gianni Battaglia: il quartiere Noce a lutto 10:42"Coniugi Arnolfini" del cantautore ... le iniziative in Italia e nel mondo 10:20Caltanissetta, ...Lutto nell’Arma dei carabinieri per l’improvvisa scomparsa ... un’attività che lo visto impegnato per 14 anni presso la compagnia di Porto Torres, fino a quando nel mese di marzo è arrivata la ...