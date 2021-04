Luminosa | Perifano al vetriolo contro Mastella | “Bassezza tirare in mezzo mio padre | morto anni fa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – In molti ci leggeranno un anticipo della campagna elettorale. Staremo a vedere. Ma intanto sul progetto dellasi consuma uno sdurissimo tra Luigi Diego, nome “in pole” per guidare il centrosinistra alle prossime amministrative, e Clemente. A margine di una riunione a palazzo Mosti, infatti, il sindaco ha chiamato in causa Mariodi Luigi Diego. E la replica dell’avvocato beneventano non si è fatta attendere. “Unachiamare in causa chi non può dare spiegazioni” – incalzache poi ricorda: “Con me all’Asi il progetto non ha fatto un solo passo in avanti”. Di seguito la nota stampa: Leggo un comunicato del Sindacosulla ...