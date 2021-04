L’ultima strage di migranti nel Mediterraneo | oltre 100 morti Le ong | “Tragedia annunciata”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Una nuovaè avvenuta nel. “Una”, come denuncia ResQ – People saving people sulla propria pagina Facebook. A bordo del gommone naufragato ieri sera al largo delle acque libiche, in un tratto privo di soccorsi e testimoni, c’erano – secondo l’ong – circa 130 persone, nessuno dei quali sarebbe superstite. Secondo le prime ricostruzioni, “i naufraghi a bordo avevano chiesto aiuto ad AlarmPhone, che ha immediatamente allertato le autorità libiche ed europee, ma nessuno ha lanciato una missione di soccorso. Ocean Viking e tre mercantili hanno pattugliato l’area, disperatamente, in cerca del gommone con cui ormai si erano persi i contatti: purtroppo, quello che resta sull’acqua sono solo i corpi delle vittime.” In molti ora sottolineano come si sapeva da giorni che in quel tratto di mare ...