L'Ue 'farmacia del mondo': ha prodotto 300 milioni di vaccini e metà li ha esportati" (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Siamo la farmacia del mondo' e 'da dicembre a oggi abbiamo esportato 155 milioni di dosi verso 87 Paesi', ovvero 'la stessa quantità di dosi consegnate ai cittadini Ue', che sono circa 150 milioni. ... Leggi su europa.today (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Siamo ladel' e 'da dicembre a oggi abbiamo esportato 155di dosi verso 87 Paesi', ovvero 'la stessa quantità di dosi consegnate ai cittadini Ue', che sono circa 150. ...

Advertising

fax1974 : RT @davcarretta: 'L'Euorpa produce vaccini per gli europei e per il resto del mondo', dice von der Leyen in visita allo stabilimento Pfizer… - marcomaroni : Da europeista forse più corretto dire che siamo il retrobottega della farmacia del mondo. Oltre che a produrlo sare… - dariobuon : RT @WebMarkeThink: Questa foto scattata da un drone di SIDDIQUI per Reuters e c'è tutto il dolore di una nazione come l'India(la farmacia d… - cronachelucane : RAPINATA FARMACIA A FOGGIA - Il commesso è stato aggredito e minacciato con un coltello. Polizia sulle tracce del m… - PolePositionCZ : PRIMA PAGINA Farmacia Gallelli @Formaconsult_CZ Linea Mary Rinnova il tuo logo! #PolePosition 727 del #15APRILE… -