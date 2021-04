Luciana Littizzetto dà l’addio al “suo” Fabio Fazio? L’indiscrezione (Di venerdì 23 aprile 2021) Da giorni circolano spoiler sul possibile cast della seconda edizione di Lol, il programma comico di Amazon Prime che ha incassato solo ottimi commenti e recensioni. Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli, Ale e Franz sono tra i nomi fatti da Il messaggero e verrebbe da dire, “alla faccia del cast”… Un’infilata di comici di eccellenza ai quali si dovrebbe aggiungere anche Luciana Littizzetto. Lascerà per questo il “suo” Fabio Fazio a Che tempo che fa? Non è escluso che i due impegni sarebbero conciliabili e d’altronde di rumors si tratta. Dovremo aspettare ancora un po’ per il cast definitivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Da giorni circolano spoiler sul possibile cast della seconda edizione di Lol, il programma comico di Amazon Prime che ha incassato solo ottimi commenti e recensioni. Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli, Ale e Franz sono tra i nomi fatti da Il messaggero e verrebbe da dire, “alla faccia del cast”… Un’infilata di comici di eccellenza ai quali si dovrebbe aggiungere anche. Lascerà per questo il “suo”a Che tempo che fa? Non è escluso che i due impegni sarebbero conciliabili e d’altronde di rumors si tratta. Dovremo aspettare ancora un po’ per il cast definitivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

