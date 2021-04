Lotta, Europei 2021: assegnati gli ultimi cinque titoli nella femminile (Di venerdì 23 aprile 2021) Una medaglia di bronzo conquistata dall’Italia nella quinta giornata degli Europei senior di Lotta, proseguiti oggi a Varsavia, in Polonia: per quanto concerne la Lotta femminile Dalma Caneva sale sul gradino più basso del podio nei -72 kg. assegnati oggi cinque titoli. Lotta femminile CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -53 kg oro alla russa Olga Khoroshavtseva, che supera la greca Maria Prevolaraki, ed al terzo posto ci sono la moldava Iulia Leorda e la tedesca Annika Wendle, mentre nei -57 kg titolo alla bielorussa Iryna Kurachkina, che batte la polacca Anhelina Lysak, ed i bronzi vanno all’ucraina Alina Hrushyna Akobiia ed alla bulgara Evelina Georgieva Nikolova, infine nei -62 kg successo dell’ucraina Iryna Koliadenko ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Una medaglia di bronzo conquistata dall’Italiaquinta giornata deglisenior di, proseguiti oggi a Varsavia, in Polonia: per quanto concerne laDalma Caneva sale sul gradino più basso del podio nei -72 kg.oggiCATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -53 kg oro alla russa Olga Khoroshavtseva, che supera la greca Maria Prevolaraki, ed al terzo posto ci sono la moldava Iulia Leorda e la tedesca Annika Wendle, mentre nei -57 kg titolo alla bielorussa Iryna Kurachkina, che batte la polacca Anhelina Lysak, ed i bronzi vanno all’ucraina Alina Hrushyna Akobiia ed alla bulgara Evelina Georgieva Nikolova, infine nei -62 kg successo dell’ucraina Iryna Koliadenko ...

