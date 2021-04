Loretta Goggi: chi è, età, carriera, vita privata, marito, figli, curiosità, Top Dieci (Di venerdì 23 aprile 2021) Torna su Rai 1 il varietà-gioco Top Dieci condotto da Carlo Conti. Le prime due squadre che giocheranno questa sera, venerdì 23 aprile, sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra. Loretta Goggi: chi è, età, carriera Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre del 1950, da Giulio e Costanza Goggi, originari di Circello, in provincia di Benevento. Sin da piccola Loretta ha studiato canto e musica ed è stata notata nel 1959 da Silvio Gigli quando partecipa al concorso radiofonico Disco magico, presentato da Corrado. Loretta ha vinto in coppia con Nilla Pizzi. Nel 1962 ha esordito come attrice bambina e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Torna su Rai 1 il varietà-gioco Topcondotto da Carlo Conti. Le prime due squadre che giocheranno questa sera, venerdì 23 aprile, sono composte da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e da, Paola Minaccioni e Cesare Bocci dall’altra.: chi è, età,è nata a Roma il 29 settembre del 1950, da Giulio e Costanza, originari di Circello, in provincia di Benevento. Sin da piccolaha studiato canto e musica ed è stata notata nel 1959 da Silvio Gigli quando partecipa al concorso radiofonico Disco magico, presentato da Corrado.ha vinto in coppia con Nilla Pizzi. Nel 1962 ha esordito come attrice bambina e ...

