Lorenza Indovina | «Io | Niccolò Ammaniti e l’avventura di Anna | tra istinto ed emozione»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 aprile 2021) A tre anni dal Miracolo, che le ha permesso di essere diretta per la prima volta da Niccolò Ammaniti, Lorenza Indovina torna al fianco del marito non più sulla scena, ma dietro le quinte, in un ruolo di vitale importanza per la riuscita del progetto. In Anna, la nuova serie Sky Original prodotta da Wildside, societa? del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwai? e disponibile su Sky e su NOW a partire dal 23 aprile, Lorenza è, infatti, acting coach, ossia colei che prepara gli attori più giovani – in Anna gli attori sono quasi tutti bambini e ragazzi dai 2 anni e mezzo ai 18 – affinché riescano a entrare nei loro personaggi nel modo più naturale possibile. «Più che una serie, è stato un viaggio delle emozioni nel quale mi sono immersa completamente» racconta Lorenza al telefono dalla sua casa di Roma, spiegando di essere «di parte» ma non per questo incapace di riconoscere la grandezza di un progetto che ha seguito fin dal principio. https://www.youtube.com/watch?v=fKn3FVhvtX4&t=2s