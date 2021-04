L’ordinanza di Speranza: Sardegna zona rossa, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta in arancione. Le altre in zona gialla (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. L’ordinanza di Speranza: ecco le regioni in zona gialla, arancione e rossa da lunedì 29 aprile Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute le regioni italiane saranno così suddivise a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in areala Regione. Sono in areale Regioni. Tutte leRegioni e Province Autonome sono in areadi: ecco le regioni inda lunedì 29 aprile Secondo quanto comunicato dal ministero della Salute le regioni italiane saranno così suddivise a ...

