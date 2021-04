Look da Oscar, ecco gli outfit indimenticabili (Di venerdì 23 aprile 2021) La sera del 25 aprile (la mattina del 26 in Italia) andrà in scena la 93sima edizione degli Oscar. Nel rispetto delle norme anticovid, la cerimonia sarà dislocata in più sedi: sono certe il Dolby Theatre e la Union Station di Los Angeles, ma probabilmente ci saranno collegamenti da Londra e Parigi. Le antenne dei cinefili sono già in fermento, ansiosi di sapere a chi andrà la statuetta. Ma anche i fashion addicted sono in attesa, trepidanti dalla curiosità di scoprire quali saranno gli outfit scelti dalle star. La notte degli Oscar non è un evento solo cinematografico, ma anche di moda. Negli anni sul red carpet hanno sfilato creazioni magnifiche di importanti stilisti e altre meno riuscite. Capi bizzarri, oppure sexy, a volte sontuosi altre minimal, spesso costosissimi, si sono avvicendati ad ogni edizione. Alcuni hanno lasciato il ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 23 aprile 2021) La sera del 25 aprile (la mattina del 26 in Italia) andrà in scena la 93sima edizione degli. Nel rispetto delle norme anticovid, la cerimonia sarà dislocata in più sedi: sono certe il Dolby Theatre e la Union Station di Los Angeles, ma probabilmente ci saranno collegamenti da Londra e Parigi. Le antenne dei cinefili sono già in fermento, ansiosi di sapere a chi andrà la statuetta. Ma anche i fashion addicted sono in attesa, trepidanti dalla curiosità di scoprire quali saranno gliscelti dalle star. La notte deglinon è un evento solo cinematografico, ma anche di moda. Negli anni sul red carpet hanno sfilato creazioni magnifiche di importanti stilisti e altre meno riuscite. Capi bizzarri, oppure sexy, a volte sontuosi altre minimal, spesso costosissimi, si sono avvicendati ad ogni edizione. Alcuni hanno lasciato il ...

