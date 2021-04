Lombardia zona gialla dal 26 aprile: spostamenti anche fuori comune, ristoranti aperti solo all’aperto (Di venerdì 23 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È ufficiale: da lunedì 26 aprile la Lombardia torna zona gialla. L’annuncio è arrivato direttamente dal Presidente Attilio Fontana, che ha sottolineato come, nonostante i parametri della regione sia in costante miglioramento, “non dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo rispettare le linee guida, dobbiamo fare in modo che non si esageri“. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 23 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È ufficiale: da lunedì 26latorna. L’annuncio è arrivato direttamente dal Presidente Attilio Fontana, che ha sottolineato come, nonostante i parametri della regione sia in costante miglioramento, “non dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo rispettare le linee guida, dobbiamo fare in modo che non si esageri“. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Corriere : La Lombardia in zona gialla da lunedì, è ufficiale. Fontana: «Non disperdiamo questa opportunità» - MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: Lombardia lunedì ufficialmente in zona gialla #covid - OhWhatFun__ : RT @Corriere: La Lombardia in zona gialla da lunedì, è ufficiale. Fontana: «Non disperdiamo questa opportunità» - Rowelence : La Lombardia: torna in zona gialla Il clima: - LuigiBevilacq17 : RT @ultimenotizie: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, P.A. Bolz… -