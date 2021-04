Lombardia: iniziato il 'tour' di Guidesi tra le imprese, prima tappa in Valseriana (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - E' partito simbolicamente dalla Valseriana, uno dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia da Covid 19, il 'viaggio' nelle imprese voluto fortemente dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. Un 'tour' che porterà l'esponente regionale in tutti i distretti produttivi della Lombardia. Un momento utile per ascoltare le richieste degli imprenditori ma anche per illustrare tutte le opportunità che Regione ha messo in campo per sviluppare le loro attività. A Ponte Nozza e a Endine Gaiano le prime due tappe rispettivamente alle 'Officine Meccaniche Ponte Nossa' e all'azienda 'Pedretti Serramenti'. Le Officine Meccaniche di Ponte Nossa, con una lunghissima tradizione di lavorazioni meccaniche nel tessile, ora sviluppano interno attrezzature, lavorazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Milano, 23 apr. (Adnkronos) - E' partito simbolicamente dalla, uno dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia da Covid 19, il 'viaggio' nellevoluto fortemente dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido. Un '' che porterà l'esponente regionale in tutti i distretti produttivi della. Un momento utile per ascoltare le richieste degli imprenditori ma anche per illustrare tutte le opportunità che Regione ha messo in campo per sviluppare le loro attività. A Ponte Nozza e a Endine Gaiano le prime due tappe rispettivamente alle 'Officine Meccaniche Ponte Nossa' e all'azienda 'Pedretti Serramenti'. Le Officine Meccaniche di Ponte Nossa, con una lunghissima tradizione di lavorazioni meccaniche nel tessile, ora sviluppano interno attrezzature, lavorazioni ...

TV7Benevento : Lombardia: iniziato il 'tour' di Guidesi tra le imprese, prima tappa in Valseriana... - giornalemetro : Regione Lombardia, iniziato il ‘tour’ tra le imprese per sentire le loro esigenze post pandemia | Giornale Metropol… - alba90yt : @aliceverdino @BrianoGianluca DI DRAGHI, STATE VEDENDO IL MIELE DEI BORDI, LA DESTRA DEVE STARE ATTENTA, INTANTO S… - Fimon_ : Sarà un caso, ma appena la macchina vaccinale di #Bertolaso ha iniziato a marciare come un treno con record su reco… - paolaeffe2010 : @VinPis78 @MadameA02 Io sono vecchietta ma in Lombardia hanno iniziato a correre da domani fascia 60 - 64 -