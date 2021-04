Lol: chi ride è fuori: Lillo Petrolo su Posaman, "So' Lillo" e il successo dello show (Di venerdì 23 aprile 2021) Lillo Petrolo, star di Lol: Chi ride è fuori, ha parlato dei tormentoni Posaman e So' Lillo, e ha spiegato il successo del programma Amazon Prime Video in questo periodo particolare. Pasquale Petrolo, noto come Lillo, ha parlato della sua esperienza nella prima stagione di Lol: Chi ride è fuori e dei tormentoni Posaman e So' Lillo che lo hanno reso uno dei protagonisti più amati del programma targato Amazon Prime Video. L'attore comico ha anche spiegato qual è, secondo lui, il segreto del successo dello show. A distanza di poche settimane dalla sua ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021), star di Lol: Chi, ha parlato dei tormentonie So', e ha spiegato ildel programma Amazon Prime Video in questo periodo particolare. Pasquale, noto come, ha parlato della sua esperienza nella prima stagione di Lol: Chie dei tormentonie So'che lo hanno reso uno dei protagonisti più amati del programma targato Amazon Prime Video. L'attore comico ha anche spiegato qual è, secondo lui, il segreto del. A distanza di poche settimane dalla sua ...

Advertising

zazoomblog : Lol: chi ride è fuori: Lillo Petrolo su Posaman So Lillo e il successo dello show - #fuori: #Lillo #Petrolo… - Covidioti : @ilmaloservizio Qui c'è chi deve lavorare e poi chi non può chiedere al capo. Loro non scendono. Ma hey frens, lol… - SaraccoLaura : RT @MadameA02: Borghi: Noi siamo un partito serio. È già iniziata la seconda stagione 'LOL, chi ride è fuori' e non ne sapevo niente! #P… - decaIguk : ciro in lol chi ride è fuori be like - CarloMondonico : RT @Whoopsee_it: Abbiamo sorpreso il comico Lillo Petrolo alla Stazione Centrale di Milano con la moglie Tiziana. Ha conquistato il pubblic… -

Ultime Notizie dalla rete : Lol chi La vita in diretta, Alberto Matano: "Vogliamo fare ?" ... durante la puntata, Alberto Matano ci ha tenuto a fare gli auguri ad una donna amatissima dagli italiani, Mara Maionchi che da poco ha terminato un programma di grandissimo successo Lol chi ride è ...

Lol 2 - Chi ride è fuori, ecco quando iniziano le riprese. Le anticipazioni Lol 2, a maggio l'inizio delle riprese della nuova stagione con Fedez L'enorme successo di Lol - Chi ride è fuori non si placa, i fan hanno richiesto a gran voce l'inizio della nuova edizione nonostante siano passate solo poche settimane. Mentre prosegue la grande ondata di popolarità che ...

«Lol Chi ride è fuori», la seconda stagione e i concorrenti che vorremmo Vanity Fair Italia Lol: chi ride è fuori: Lillo Petrolo su Posaman, "So' Lillo" e il successo dello show Lillo Petrolo, star di Lol: Chi ride è fuori, ha parlato dei tormentoni Posaman e So' Lillo, e ha spiegato il successo del programma Amazon Prime Video in questo periodo particolare. NOTIZIA di ...

Lol-Chi ride è fuori, Lillo Petrolo svela: “Con Elio ho fatto fatica” Mentre chi ancora non è riuscito a guardare la prima stagione di Lol, i dieci comici che si sono resi protagonisti nel corso di questo irriverente show continuano a godersi il successo. Pasquale ...

... durante la puntata, Alberto Matano ci ha tenuto a fare gli auguri ad una donna amatissima dagli italiani, Mara Maionchi che da poco ha terminato un programma di grandissimo successoride è ...2, a maggio l'inizio delle riprese della nuova stagione con Fedez L'enorme successo diride è fuori non si placa, i fan hanno richiesto a gran voce l'inizio della nuova edizione nonostante siano passate solo poche settimane. Mentre prosegue la grande ondata di popolarità che ...Lillo Petrolo, star di Lol: Chi ride è fuori, ha parlato dei tormentoni Posaman e So' Lillo, e ha spiegato il successo del programma Amazon Prime Video in questo periodo particolare. NOTIZIA di ...Mentre chi ancora non è riuscito a guardare la prima stagione di Lol, i dieci comici che si sono resi protagonisti nel corso di questo irriverente show continuano a godersi il successo. Pasquale ...