Lo spietato | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lo: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lodel 2019 diretto da Renato De Maria. La pellicola è l’adattamento cinematografico del saggio Manager calibro 9 scritto da Piero Colaprico e Luca Fazzo, ispirato alla storia del criminale Saverio Morabito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il suo fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia anche ad imparare il dialetto milanese. La notte di capodanno, mentre la sua ...

In più, per avere sempre con te tutte le news, puoi entrare a far parte del nostro gruppo whatsapp gratuito. Ispirato alle vicende del criminale Saverio Morabito, Lo spietato è un libero adattamento ...