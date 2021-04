Lo spietato, Riccardo Scamarcio: la sua grande passione, fan increduli! (Di venerdì 23 aprile 2021) Riccardo Scamarcio è un attore che ha segnato la storia recente del cinema italiano e non solo: in un’intervista ha rivelato un’altra grande passione. Riccardo Scamarcio (Getty Images)Tre metri sopra il cielo è stato un film che ha sicuramente segnato un’intera generazione di adolescenti. Circa 15 anni fa, infatti, era difficile trovare qualcuno che non avesse visto quel film. Riccardo Scamarcio, bello e affascinante, ha fatto sognare migliaia di fan in quella pellicola che gli ha regalato il grande successo. Questa sera, venerdì 23 aprile, Riccardo sarà il protagonista in prima serata su Rai 3 con uno dei suoi lavori più recenti: Lo spietato. Il film si basa su fatti storici ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)è un attore che ha segnato la storia recente del cinema italiano e non solo: in un’intervista ha rivelato un’altra(Getty Images)Tre metri sopra il cielo è stato un film che ha sicuramente segnato un’intera generazione di adolescenti. Circa 15 anni fa, infatti, era difficile trovare qualcuno che non avesse visto quel film., bello e affascinante, ha fatto sognare migliaia di fan in quella pellicola che gli ha regalato ilsuccesso. Questa sera, venerdì 23 aprile,sarà il protagonista in prima serata su Rai 3 con uno dei suoi lavori più recenti: Lo. Il film si basa su fatti storici ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lo spietato: il film con Riccardo Scamarcio stasera su Rai3 in prima visione - _PuntoZip_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai3 il film drammatico “Lo Spietato” – Diretto da Renato De Maria con Riccardo… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: In prima visione su Rai3 il film drammatico “Lo Spietato” – Diretto da Renato De Maria con Riccardo… - fseviareggio : RT @carlitosday: @Riccardo_Bocca non è spietato, è sincero La verità, sì, fa male #tvtalk - dariosci1 : RT @carlitosday: @Riccardo_Bocca non è spietato, è sincero La verità, sì, fa male #tvtalk -