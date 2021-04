Lo spietato: il film con Riccardo Scamarcio stasera su Rai3 in prima visione (Di venerdì 23 aprile 2021) stasera su Rai3 alle 21:20 arriva Riccardo Scamarcio in Lo spietato, il film diretto nel 2019 da Renato De Maria, in onda in prima visione in chiaro. Riccardo Scamarcio è il protagonista della prima serata, stasera su Rai3, con il film Lo spietato, diretto nel 2019 da Renato De Maria, adattamento del saggio Manager calibro 9, scritto da Piero Colaprico e Luca Fazzo, e ispirato alla storia del criminale Saverio Morabito. A sedici anni Santo Russo (interpretato in versione adulta da Riccardo Scamarcio) lascia la Calabria con sua madre e il fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)sualle 21:20 arrivain Lo, ildiretto nel 2019 da Renato De Maria, in onda inin chiaro.è il protagonista dellaserata,su, con ilLo, diretto nel 2019 da Renato De Maria, adattamento del saggio Manager calibro 9, scritto da Piero Colaprico e Luca Fazzo, e ispirato alla storia del criminale Saverio Morabito. A sedici anni Santo Russo (interpretato in versione adulta da) lascia la Calabria con sua madre e il fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ...

Lo Spietato, la trama del film Lo Spietato narra le vicende di Santo Russo, un ragazzino che a sedici anni decide di lasciare la Calabria ...

In prima visione su Rai3 il film drammatico ''Lo Spietato'' RAI - Radiotelevisione Italiana “Lo spietato” stasera in tv, Riccardo Scamarcio è Santo Russo della Mala “Lo spietato” stasera in tv, la Mala sotto le note di Peppino Gagliardi. “Che vuole questa musica stasera“, è il brano scelto nel prologo del film, che fu anche colonna sonora di “Profumo di donna” di ...

Lo spietato: il film con Riccardo Scamarcio stasera su Rai3 in prima visione Co-prodotto da Rai Cinema, con Bibi Film e Indie Prod, nel 2019 Lo spietato ha ricevuto due candidature ai Nastri d'Argento, per il miglior produttore e il migliore attore protagonista.

