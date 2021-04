Lo slogan del Concertone del Primo Maggio di quest’anno è “L’Italia si cura con il Lavoro”. Lavoro o sfruttamento? (Di venerdì 23 aprile 2021) Quando un articolo o una inchiesta in più puntate sortisce effetto è fatale che chi l’ha scritta venga raggiunto di reazioni, commenti, indiscrezioni private, “ti racconto questa ma tu non la scrivere” che è avvertenza da interpretare come segue: scrivila ma fa’ in modo di non tradirmi, racconta tutto ma noi non ci siamo mai parlati. Il ciclo sui bauli ha sortito i suoi effetti e io mi ritrovo bombardato di reazioni, commenti, segreti di Pulcinella di addetti ai lavori, a vario titolo, dei quali non sempre capisco tutto ma che mi provo a riassumere come segue.La protesta dei bauli, al Pincio di sabato scorso, era contemporaneamente giusta e sbagliata, nasceva su presupposti sacrosanti ma è stata tradotta male e non solo per i soliti padreterni che hanno scippato la scena; il punto vero essendo che in ballo ci sono le vite delle cosiddette maestranze, gli operai del divertimento, quelli ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Quando un articolo o una inchiesta in più puntate sortisce effetto è fatale che chi l’ha scritta venga raggiunto di reazioni, commenti, indiscrezioni private, “ti racconto questa ma tu non la scrivere” che è avvertenza da interpretare come segue: scrivila ma fa’ in modo di non tradirmi, racconta tutto ma noi non ci siamo mai parlati. Il ciclo sui bauli ha sortito i suoi effetti e io mi ritrovo bombardato di reazioni, commenti, segreti di Pulcinella di addetti ai lavori, a vario titolo, dei quali non sempre capisco tutto ma che mi provo a riassumere come segue.La protesta dei bauli, al Pincio di sabato scorso, era contemporaneamente giusta e sbagliata, nasceva su presupposti sacrosanti ma è stata tradotta male e non solo per i soliti padreterni che hanno scippato la scena; il punto vero essendo che in ballo ci sono le vite delle cosiddette maestranze, gli operai del divertimento, quelli ...

Advertising

PietroMazzara : Le società - tutte - che dicono nei loro comunicati che “il calcio è dei tifosi” sono attese alla prova del nove al… - dolores20943592 : RT @GiancarloDeRisi: Dunque anche la Karima Moual non va più a 'Dritto e Rovescio'. Significa che Del Debbio ha capito che non doveva tirar… - isladecoco7 : RT @GiancarloDeRisi: Dunque anche la Karima Moual non va più a 'Dritto e Rovescio'. Significa che Del Debbio ha capito che non doveva tirar… - AliceVolintiru : RT @GiancarloDeRisi: Dunque anche la Karima Moual non va più a 'Dritto e Rovescio'. Significa che Del Debbio ha capito che non doveva tirar… - geraci_gabriele : RT @GiancarloDeRisi: Dunque anche la Karima Moual non va più a 'Dritto e Rovescio'. Significa che Del Debbio ha capito che non doveva tirar… -