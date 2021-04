“Lo ha fatto davvero”. Meghan Markle, il gesto inaspettato nei confronti della Regina. È successo pochi giorni fa (Di venerdì 23 aprile 2021) L’accusa di razzismo alla famiglia reale ha dato una spallata fortissima al rapporto tra William e Harry, già da tempo incrinato. Meghan Markle, come tutti sanno, non ha partecipato alle esequie del principe Filippo (il nonno di suo marito) ufficialmente perché incinta e il medico le ha sconsigliato il viaggio in aereo. Il gelo che c’è tra i due fratelli, sotto gli occhi di tutti, è stato reso ancora più plastico dal modo in cui hanno seguito il feretro del principe Filippo. Sulla stessa fila, ma separati dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Su questo particolare si sono concentrati i tabloid britannici: il corteo funebre dietro la bara del principe Filippo è diretto dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio. William e Harry non hanno camminato fianco a fianco. Secondo quanto riportano i tabloid sarebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) L’accusa di razzismo alla famiglia reale ha dato una spallata fortissima al rapporto tra William e Harry, già da tempo incrinato., come tutti sanno, non ha partecipato alle esequie del principe Filippo (il nonno di suo marito) ufficialmente perché incinta e il medico le ha sconsigliato il viaggio in aereo. Il gelo che c’è tra i due fratelli, sotto gli occhi di tutti, è stato reso ancora più plastico dal modo in cui hanno seguito il feretro del principe Filippo. Sulla stessa fila, ma separati dal cugino Peter Phillips, figlioprincipessa Anna. Su questo particolare si sono concentrati i tabloid britannici: il corteo funebre dietro la bara del principe Filippo è diretto dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio. William e Harry non hanno camminato fianco a fianco. Secondo quanto riportano i tabloid sarebbe ...

Advertising

CarloCalenda : .?@EnricoLetta? te lo propongo davvero per l’ultima volta. Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e ritiro d… - ZZiliani : Non so voi, ma a me una #Champions 21-22 di purificazione, senza nessuno dei 12 mancati scissionisti e una “wild ca… - FrancescoBonif1 : “Prego per un verdetto giusto”, aveva detto ieri Joe Biden. E, alla fine, il verdetto ha fatto davvero giustizia pe… - senzasinistra : @EmilioTrigilio @PiazzapulitaLA7 preciso il dato perche' ho fatto una media e non e' giusta: in Italia siamo al 23%… - datemiunalaurea : RT @sorrisidilouis: Io sento davvero tanto il peso della società addosso. Ho 23 anni eppure mi sembra di non aver fatto niente di quello ch… -