Liverpool, i tifosi non ci stanno: «Vogliamo un nostro rappresentante nel direttivo»

I tifosi del Liverpool non perdonano quanto fatto dai Reds con la Superlega e adesso avanzano una richiesta alla società I tifosi del Liverpool sono stati tra i più attivi nella lotta contro la Superlega, con proteste accese a striscioni duri. Il proprietario dei Reds ha poi fatto le sue scuse, che non sarebbero però servite a calmare gli animi dei tifosi. Il Sion Kop 1906, il gruppo più caldo della tifoseria del Liverpool, ha così pubblicato un comunicato facendo una richiesta alla società. «Come tifosi ci siamo appellati agli eventi negli ultimi giorni. A seguito della vostra ignoranza, del non aver consultato nessuno e della vostra incapacità di comprendere, avete ancora una volta portato vergogna e imbarazzo nel nostro club. Nell'ultima decade, ...

