LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: cala il vantaggio dei 16 battistrada. Gruppo guidato dalla BikeExchange (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta tappa – La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta tappa – La classifica attuale 14.08 Il Team BikeExchange sta amministrando la corsa alla perfezione. 14.06 cala vistosamente il vantaggio dei battistrada sceso oramai a 1’23”. 14.01 Problema meccanico per Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe). 13.56 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale: 1 YATES Simon Team BikeExchange 2 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:58 3 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:06 4 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec 2:18 5 SIVAKOV Pavel INEOS ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta– La classifica attuale 14.08 Il Teamsta amministrando la corsa alla perfezione. 14.06vistosamente ildeisceso oramai a 1’23”. 14.01 Problema meccanico per Felix Großschartner (BORA-Hansgrohe). 13.56 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale: 1 YATES Simon Team2 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:58 3 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:06 4 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec 2:18 5 SIVAKOV Pavel INEOS ...

Advertising

SpazioCiclismo : Tappa breve, ma intensa per chiudere il #TourofTheAlps Per non perdere neanche un minuto, sai dove trovarci ?? - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps quinta tappa in DIRETTA: tanta bagarre sulle prime salite ci prova Matteo Fabbro! - #quinta… - SpazioCiclismo : 13 uomini al comando, che presto diventeranno probabilmente 16, per la quinta tappa del #TourofTheAlps Il gruppo i… - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps quinta tappa in DIRETTA: al via gli ultimi 120 chilometri di gara! - #quinta #tappa #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps quinta tappa in DIRETTA: fra poco parte l’ultima frazione - #quinta #tappa #DIRETTA: #parte -