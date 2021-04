LIVE – Magnesi vs Bulana, Mondiale IBO superpiuma (DIRETTA) (Di venerdì 23 aprile 2021) Una grande notte di boxe. Quella che attende Michael Magnesi (18-0) chiamato alla difesa del titolo Mondiale IBO superpiuma contro Khanyile Bulana (12-0). A Zagarolo ‘Lone Wolf’ cerca un successo importante, che potrebbe aprire scenari allettanti per la sua carriera dopo la vittoria su Patrick Kinigamazi dello scorso novembre. “Sono pronto a salire sul ring per difendere la mia cintura di Campione del Mondo e dimostrare che si vince in team”, ha detto alla vigilia Magnesi. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca dell’incontro al termine della sfida. Si parte alle 23:40. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA 00:04 – Bulana si era rialzato all’8. Ma l’arbitro ha preferito determinare la fine 00:01 – CLAMOROSO! A ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Una grande notte di boxe. Quella che attende Michael(18-0) chiamato alla difesa del titoloIBOcontro Khanyile(12-0). A Zagarolo ‘Lone Wolf’ cerca un successo importante, che potrebbe aprire scenari allettanti per la sua carriera dopo la vittoria su Patrick Kinigamazi dello scorso novembre. “Sono pronto a salire sul ring per difendere la mia cintura di Campione del Mondo e dimostrare che si vince in team”, ha detto alla vigilia. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca dell’incontro al termine della sfida. Si parte alle 23:40. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA00:04 –si era rialzato all’8. Ma l’arbitro ha preferito determinare la fine 00:01 – CLAMOROSO! A ...

