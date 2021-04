LIVE Magnesi-Bulana, Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA: si avvicina il combattimento (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:52 E dopo Bulana, arriva Magnesi sul ring di casa! La caccia alla difesa della cintura Mondiale IBO è prossima a cominciare! 23:50 Ed eccoli, i due pugili che stanno arrivando sul ring! 23:47 Tanta la carica di “Lone Wolf” verso questo combattimento che lo oppone a un uomo che è alla sua seconda volta sui 12 round, contro il 36° dei Campioni del Mondo italiani. 23:45 Ancora negli spogliatoi i due pugili, che tra poco vedremo salire sul ring di Zagarolo. 23:43 Quasi tutto pronto per il combattimento, ultime operazioni prima dell’inizio. 23:40 C’è ancora qualche istante di attesa. 23:35 Ancora cinque minuti allo spettacolo della grande boxe iridata. Questa volta, con un italiano a viverla da protagonista. 23:30 18 vittorie in ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:52 E dopo, arrivasul ring di casa! La caccia alla difesa della cinturaIBO è prossima a cominciare! 23:50 Ed eccoli, i due pugili che stanno arrivando sul ring! 23:47 Tanta la carica di “Lone Wolf” verso questoche lo oppone a un uomo che è alla sua seconda volta sui 12 round, contro il 36° dei Campioni del Mondo italiani. 23:45 Ancora negli spogliatoi i due pugili, che tra poco vedremo salire sul ring di Zagarolo. 23:43 Quasi tutto pronto per il, ultime operazioni prima dell’inizio. 23:40 C’è ancora qualche istante di attesa. 23:35 Ancora cinque minuti allo spettacolo della grande boxe iridata. Questa volta, con un italiano a viverla da protagonista. 23:30 18 vittorie in ...

