LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Maggio sogna il podio nell’all-around (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Martina Maggio, caccia al podio – Melnikova vs Listunova, duello per l’oro – Gli ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile degli Europei 2021 di Ginnastica artistica. A Basilea (Svizzera) si assegnano le prime medaglie di questa rassegna continentale e si preannuncia grandissimo spettacolo in pedana per incoronare la Reginetta della Polvere di Magnesio, la ragazza più completa sui quattro attrezzi. Dopo un serratissimo turno di qualificazione, è arrivato il momento tanto atteso della battaglia faccia a faccia per le medaglie. Sulla carta è tutto pronto per un duello rovente tra le russe ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, caccia al– Melnikova vs Listunova, duello per l’oro – Gli ordini di rotazione Buongiorno e benvenuti alladella Finale all-femminile deglidi. A Basilea (Svizzera) si assegnano le prime medaglie di questa rassegna continentale e si preannuncia grandissimo spettacolo in pedana per incoronare la Reginetta della Polvere di Magnesio, la ragazza più completa sui quattro attrezzi. Dopo un serratissimo turno di qualificazione, è arrivato il momento tanto atteso della battaglia faccia a faccia per le medaglie. Sulla carta è tutto pronto per un duello rovente tra le russe ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, primo posto! In testa nell'all-… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… -