LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Martina Maggio sbaglia alle parallele, addio sogni di medaglia (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE Dalle 17.00 14.25 La battaglia per l'oro prosegue alla trave, Listunova contro Melnikova. Sui 10 cm anche Martina Maggio, ma ormai è fuori dalla lotta per le medaglie. Per il bronzo il confronto tra Morgan (trave), Gadirova (corpo libero) e Seitz (trave). 14.23 Classifica a metà gara. La russa Viktoriia Listunova è al comando (28.799) e precede Angelina Melnikova (28.466). Terza la britannica Amelie Morgan (27.366), poi a seguire la tedesca Ellie Seitz (26.966), la britannica Jessica Gadirova (26.800). Martina Maggio è nona con 26.033. 14.21 Peccato perché l'azzurra aveva tutti i mezzi per puntare in alto. Ora dovrà stringere i denti e cercare di ...

