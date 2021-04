LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Listunova viaggia verso l’oro, Martina Maggio settima (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 14.58 Si riparte col 12.533 di Visser al corpo libero, 13.000 di Kuusikko alle parallele, Martins 13.533 al volteggio. 14.55 Iniziata l’ultima rotazione, si decide il podio all-around agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Sulla carta oro a Listunova e argento a Melnikova. Per il bronzo duello britannico tra Gadirova e Morgan, con la prima favorita. 14.53 Melnikova si esibirà per ultima al corpo libero, preceduta da Listunova. Martina Maggio salirà in pedana per terza dopo Visser e Morgan. Gadirova eseguirà il suo salto al volteggio per ultima, ad aprire le danze alla tavola sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 14.58 Si riparte col 12.533 di Visser al corpo libero, 13.000 di Kuusikko alle parallele, Martins 13.533 al volteggio. 14.55 Iniziata l’ultima rotazione, si decide il podio all-around aglidi. Sulla carta oro ae argento a Melnikova. Per il bronzo duello britannico tra Gadirova e Morgan, con la prima favorita. 14.53 Melnikova si esibirà per ultima al corpo libero, preceduta dasalirà in pedana per terza dopo Visser e Morgan. Gadirova eseguirà il suo salto al volteggio per ultima, ad aprire le danze alla tavola sarà ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Martina Maggio a caccia del podio all-around! - #Ginnastica… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????????13h30 Ginnastica artistica: Campionati Europei, da Basilea Concorso completo femminile… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, primo posto! In testa nell'all-… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) -