Lite in tv tra Crisanti e Borghi. Il leghista all’attacco: “Lei è esperto solo di zanzare!” (video) (Di venerdì 23 aprile 2021) Andrea Crisanti vs Claudio Borghi. E’ una serie di botta e risposta quella andata in onda ieri sera a Piazzapulita su La7. Battibecchi ripetuti che hanno riguardato in particolare lockdown e riaperture, con i due protagonisti su posizioni completamente opposte. Per il microbiologo dell’Università di Padova, molto critico con Draghi, ma per motivi opposti a quelli della Lega, “non ci sono le condizioni per riaprire”. Ma il deputato del Carroccio insiste: “Assolutamente sì”, dice, “i ristoranti vanno aperti anche al chiuso” mentre “i lockdown non servono e non bisognava farli”. Alle rimostranze di Crisanti, ecco quindi la prima stoccata: “Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia, Crisanti non è un esperto”, attacca Borghi. Replica il microbiologo: “Contrariamente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Andreavs Claudio. E’ una serie di botta e risposta quella andata in onda ieri sera a Piazzapulita su La7. Battibecchi ripetuti che hanno riguardato in particolare lockdown e riaperture, con i due protagonisti su posizioni completamente opposte. Per il microbiologo dell’Università di Padova, molto critico con Draghi, ma per motivi opposti a quelli della Lega, “non ci sono le condizioni per riaprire”. Ma il deputato del Carroccio insiste: “Assolutamente sì”, dice, “i ristoranti vanno aperti anche al chiuso” mentre “i lockdown non servono e non bisognava farli”. Alle rimostranze di, ecco quindi la prima stoccata: “Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di epidemiologia,non è un”, attacca. Replica il microbiologo: “Contrariamente ...

