Lite all’Isola dei famosi tra Gilles e Francesca, lei: ecco cosa mi ha detto lontano dalle telecamere (VIDEO) (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra i naufraghi dell’Isola dei famosi stanno continuando a crearsi delle dinamiche e delle liti e i protagonisti questa volta sono due soggetti improbabili, ovvero, Gilles Rocca e Francesca Lodo. I due sono legati da una profonda amicizia anche al di fuori del reality show. Ad ogni modo, la fame e la mancanza di confort L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra i naufraghi dell’Isola deistanno continuando a crearsi delle dinamiche e delle liti e i protagonisti questa volta sono due soggetti improbabili, ovvero,Rocca eLodo. I due sono legati da una profonda amicizia anche al di fuori del reality show. Ad ogni modo, la fame e la mancanza di confort L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

justalostboy991 : L' #isola che fa cambiare idea a Beatrice all'ultimo per avere una lite con Awed... Ma in che senso? - infoitcultura : Lite Vera Gemma e Andrea Cerioli all’Isola: “Che schifo” - infoitcultura : Lite Vera Gemma e Andrea Cerioli all’Isola: “Che schifo” - CheDonnait : Scoppia la lite tra Andrea Cerioli e Vera Gemma all'Isola dei Famosi. Ok, quest'edizione inizia a farsi interessant… - infoitcultura : Valentina Persia e Fariba Tehrani, lite all'Isola dei Famosi/ 'Leccate di c*lo che..' -