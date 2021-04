L’ipotesi di aumento delle tasse Usa per i guadagni realizzati sui mercati affossa anche il bitcoin. Quotazioni sotto i 48mila dollari (Di venerdì 23 aprile 2021) Non è solo la borsa a pagare dazio per il piano fiscale che il presidente statunitense Joe Biden si appresta a presentare al Congresso. Piano che prevede, tra l’altro, di alzare il prelievo sui guadagni realizzati sui mercati. L’aliquota, per i redditi più alti, potrebbe collocarsi intorno al 43%, oltre il doppio rispetto all’attuale 20%. La tassa scatta quando si realizza un guadagno su prodotti finanziari, quindi azioni o obbligazioni ma anche monete tradizionali e digitali. La notizia sta provocando quindi un ulteriore discesa delle criptovalute, a cominciare dal bitcoin che infrange al ribasso la soglia dei 50mila dollari e tocca quota 48mila, il valore più basso dallo scorso febbraio. Il bitcoin aveva raggiunto il record di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Non è solo la borsa a pagare dazio per il piano fiscale che il presidente statunitense Joe Biden si appresta a presentare al Congresso. Piano che prevede, tra l’altro, di alzare il prelievo suisui. L’aliquota, per i redditi più alti, potrebbe collocarsi intorno al 43%, oltre il doppio rispetto all’attuale 20%. La tassa scatta quando si realizza un guadagno su prodotti finanziari, quindi azioni o obbligazioni mamonete tradizionali e digitali. La notizia sta provocando quindi un ulteriore discesacriptovalute, a cominciare dalche infrange al ribasso la soglia dei 50milae tocca quota, il valore più basso dallo scorso febbraio. Ilaveva raggiunto il record di ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ipotesi di aumento delle tasse Usa per i guadagni realizzati sui mercati affossa anche il bitcoin. Quotazioni sot… - MorelloAngelo : In zona rossa a Palermo ormai da oltre due settimane i contagi sono ancora in aumento nonostante l’aumento delle va… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: A fronte di un aumento dei contagi, il Giappone si interroga sulle prossime Olimpiadi, che dovrebbe ospitare dal 23 luglio. Il… - Tg3web : A fronte di un aumento dei contagi, il Giappone si interroga sulle prossime Olimpiadi, che dovrebbe ospitare dal 23… - infoiteconomia : Flat tax partite IVA: l'ipotesi di aumento al 23% e i piani di Draghi per la riforma dell'Irpef sul modello Danimar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ipotesi aumento Rinnovo contratti pubblici, Aran e sindacati firmano l’accordo su comparti e aree Informazione Fiscale