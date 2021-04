L'indice Rt nazionale scende a 0,81: mezza Italia in giallo (Di venerdì 23 aprile 2021) La bozza del report settimanale di monitoraggio Iss - ministero della Salute ha rilevato nell'ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell'incidenza e del livello generale di rischio. '... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) La bozza del report settimanale di monitoraggio Iss - ministero della Salute ha rilevato nell'ultima settimana insi osserva un lieve calo dell'incidenza e del livello generale di rischio. '...

