L'indice Rt in Italia scende a 0,81 | Ue - Pfizer, verso l'accordo per 1,8 miliardi di dosi | Von der Leyen: 'A luglio il 70% degli adulti ... (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta Milano, il Palazzo delle Scintille diventa l'hub per le vaccinazioni più grande d'Italia: fino a 10mila dosi al giorno - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Cade nel vuoto la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 aprile 2021) commenta Milano, il Palazzo delle Scintille diventa l'hub per le vaccinazioni più grande d': fino a 10milaal giorno - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Cade nel vuoto la ...

Advertising

fattoquotidiano : Monitoraggio settimanale dell’Iss sul Covid: in Italia l’indice di contagio Rt scende allo 0,81% - rtl1025 : ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Italia l'indice Rt scende a 0,81 - tvoggi : COVID, DA LUNEDI’ POSSIBILE PASSAGGIO DELLA CAMPANIA IN ZONA GIALLA L’indice Rt nazionale di contagio del Coronavir… - fisco24_info : Zona gialla 26 aprile, regioni e regole: chi cambia colore: L'indice Rt medio in Italia si attesta ora a 0.81, ma è… -