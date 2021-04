L’indice di contagio scende, ora è a 0,8. Ecco quali sono le regioni che da lunedì 26 aprile entreranno in zona gialla (Di venerdì 23 aprile 2021) L’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Rt nazionale oggi a 0,81: L’indice di contagio scende, Ecco le regioni verso la zona gialla La bozza del report #48 di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. “Questa settimana – si legge nel documento – si osserva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021)Rt nazionale didel Coronavirus in Italiaancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto si apprende, dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18. Rt nazionale oggi a 0,81:dileverso laLa bozza del report #48 di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute dice che nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. “Questa settimana – si legge nel documento – si osserva ...

