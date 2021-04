L’incontro che lo allontana dal Milan

Leggi su serieanews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Prima del Sassuolo incontro tra Massara e l’agente del rossonero: la decisione è di cederlo in prestito in estate La corsa Champions da non fallire, la Superlega da archiviare e il futuro a cui pensare. Giorni frenetici in casa, in campo come fuori. La sconfitta con il Sassuolo ha rimesso in discussione il piazzamento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.