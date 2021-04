Ligue 1 | il Marsiglia di Sampaoli ne fa tre al Reims e vola al quinto posto In gol anche Milik

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quarta vittoria nelle ultime sei partite per ildi Jorge, che passa per 3-1 sul campo del. Mvp di serata Dimitri Payet, autore di una doppietta e di un assist, a segno, gol numero 5 per il polacco in 11 presenze. I padroni di casa erano passati in vantaggio con il rigore di Mbuku al 38?. L’OMcosì a quota 55 punti, in quinta posizione, mentre ilè praticamente già salvo con 41 punti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.