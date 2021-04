Libia partner privilegiato dell’Italia La visita della ministra Mangoush

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nuovo impulso alle relazioni tra i due Paesi e contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. Sono i due temi al centro del colloquio questa mattina, venerdì 23 aprile, al Viminale tra il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro degli esteri, Najla Al. La titolarediplomazia libica è in Italia da giovedì 22 aprile per incontri tra Farnesina, Palazzo Baracchini, MiSE e Viminale. Stamattina è anche stata in audizione alla Camera (Commissione Esteri) durante la quale ha affrontato la questione migratoria e raccontato il percorso di stabilizzazione che il suo governo sta intraprendendo.è infatti parte del Governo di unità nazionale, l’esecutivo di stampo onusiano guidato da Abdelhamid Dabaiba. “Non biasimate gli altri, ...