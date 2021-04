Libia | annegati 130 migranti | le Ong accusano Tripoli

Advertising

Agenzia_Ansa : Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano annegati, nel naufragio di un gommone al largo della Libia, secon… - Agenzia_Ansa : Oltre 100 migranti sono annegati al largo della Libia. L'allarme arriva da Francesco Creazzo di Sos Mediterranee ch… - Corriere : I 130 migranti annegati al largo della Libia. Sea Watch accusa: «La Ue ha negato i soccorsi, abbiamo trovato solo c… - angelaocchione1 : RT @gadlernertweet: Strage di migranti nel Canale di Sicilia, 120 annegati. Invano @alarm_phone e @SOSMedItalia hanno avvertito le autorità… - lukemandon : RT @gadlernertweet: Strage di migranti nel Canale di Sicilia, 120 annegati. Invano @alarm_phone e @SOSMedItalia hanno avvertito le autorità… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia annegati

Corriere della Sera

Ancora morti, nuovi migrantiin mare. Una tragedia che si ripete all'infinito e vede adesso le organizzazioni non ... Una barca è stata trovata ribaltata, un'altra ha fatto ritorno in, a ...... è la sua ricostruzione, Alarm Phone riceve la segnalazione di un gommone in difficoltà con 130 persone a bordo (incluse 7 donne, una incinta), partito la sera prima dal Al - Khoms, in, e ...al largo della Libia. Un gommone con a bordo 130 persone si è ribaltato la scorsa notte. Un viaggio della speranza, verso la libertà, in condizioni di mare proibitive. Decine di migranti risultano al ...Migranti, 130 morti in un naufragio al largo della Libia. «Oggi - afferma Luisa Albera ... Decine di migranti sono dispersi, e si teme siano morti annegati, nel naufragio di un gommone al largo delle ...