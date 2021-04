Leverkusen- Eintracht Francoforte sabato 24 aprile | ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Wolf ritrova Wirtz | Hutter senza lo squalificato Rode

(Di venerdì 23 aprile 2021) Posticipo preserale della trentunesima giornata di Bundesliga che vede il Bayerdia caccia dei tre punti contro la quarta forza del torneo, ovvero l’. Nulla da fare per il Werkself contro il Bayern Monaco. Una sconfitta netta nel gioco e nel punteggio con i bavaresi che non hanno lasciato scampo alle aspirine, segnando un gol InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

mgian85 : @jacopolag @MarioKarp89 @DonatoEuropa @michaelddr6 Ma nel senso che Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Lipsia, Ei… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Bayerleverkusen Vs #EintrachtFrancoforte è una gara della 31° giornata di Bundesliga. Scopri i nos… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Bundesliga, il #Bayern batter il Leverkusen e ora mancano solo due punti al titolo. Vittoria importante anche per l'Ein… - CalcioPillole : #Bundesliga, il #Bayern batter il Leverkusen e ora mancano solo due punti al titolo. Vittoria importante anche per… -

Ultime Notizie dalla rete : Leverkusen Eintracht

Ecco i nostri consigli: Si parte con la puntata di Andrea per il sabato: Parma - Crotone 1 a 1,77 Sassuolo - Sampdoria GOAL+ OVER 2,5 a 1,75 West Ham - Chelsea X a 3,75 Bayer......30 Wolfsburg - Borussia Dortmund Magonza - Bayern Monaco Union Berlin - Werder Brema BayerFrancoforte ore 18.30 Lipsia - Stoccarda domenica ore 15:30 Mönchengladbach - Arminia ...Dopo l'anticipo del venerdì, con la vittoria del Colonia sull'Augusta, torna in campo la Bundesliga con il grosso delle partite valide per la 31esima ...Ecco le probabili formazioni della partita di Bundesliga che si gioca oggi 24 aprile 2021 Bayer Leverkusen - Eintracht Francoforte ...