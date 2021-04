Letta al Pais,in Italia clima ricostruzione, con me nuovo Pd (Di venerdì 23 aprile 2021) "Sono tornato perché in Italia c'è un clima di ricostruzione, simile a quello che i miei nonni mi raccontavano nel secondo dopoguerra. E questo è un periodo in cui bisogna esserci, è il momento in cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) "Sono tornato perché inc'è undi, simile a quello che i miei nonni mi raccontavano nel secondo dopoguerra. E questo è un periodo in cui bisogna esserci, è il momento in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Letta Pais Letta al Pais,in Italia clima ricostruzione, con me nuovo Pd Lo dice, in un'intervista a El Pais, il segretario del Pd Enrico Letta. "La nostra democrazia è malata. Non è possibile che in dieci anni abbiamo avuto sette governi e sei primi ministri. E in più, ...

Letta: 'Dopo la pandemia servirà più sinistra' 'Italia e Spagna devono usare bene i fondi Next Generation - dice Letta a El Pais - per convincere i 27 a rendere quelle regole permanenti. Il futuro dell'Europa dipende da come Italia e Spagna ...

