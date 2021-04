Letizia di Spagna, l’abito blu zaffiro da 80 euro che tutte possiamo indossare (Di venerdì 23 aprile 2021) Letizia di Spagna ha incantato con l’abito blu zaffiro di Massimo Dutti, ovviamente riciclato, nell’ultimo appuntamento settimanale in agenda. L’occasione è la visita di Alcalá de Henares, luogo di nascita di Cervantes, nella Giornata Mondiale del Libro. Dopo aver varato il sottomarino insieme alle figlie Leonor e Sofia a Cartagena dove ha sfoggiato un semplice vestito grigio, Letizia di Spagna dà un’altra lezione di stile con un look raffinato e low cost. Accompagnando suo marito Felipe all’istituto Cervantes, la Regina ha indossato un abito di Massimo Dutti, uno dei suoi brand spagnoli preferiti, da 80 euro, per la precisione 79,95 euro. Il capo è in perfetto stile Letizia. Si tratta di un vestito blu zaffiro, con ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 aprile 2021)diha incantato conbludi Massimo Dutti, ovviamente riciclato, nell’ultimo appuntamento settimanale in agenda. L’occasione è la visita di Alcalá de Henares, luogo di nascita di Cervantes, nella Giornata Mondiale del Libro. Dopo aver varato il sottomarino insieme alle figlie Leonor e Sofia a Cartagena dove ha sfoggiato un semplice vestito grigio,didà un’altra lezione di stile con un look raffinato e low cost. Accompagnando suo marito Felipe all’istituto Cervantes, la Regina ha indossato un abito di Massimo Dutti, uno dei suoi brand spagnoli preferiti, da 80, per la precisione 79,95. Il capo è in perfetto stile. Si tratta di un vestito blu, con ...

Advertising

lillydessi : Letizia di Spagna trasforma l’abito grigio del mistero e cede la scena alle figlie - DiLei - zazoomblog : Per un viaggio “a quattro” con mamma Letizia e Felipe di Spagna lerede al trono 15 anni ha indossato un abito low c… - VanityFairIt : Le figlie di Felipe e Letizia di Spagna, al fianco dei genitori per un impegno pubblico, non sbagliano un colpo e c… - Tullia01 : RT @IOdonna: Per un viaggio 'a quattro' con mamma Letizia e Felipe di Spagna, l'erede al trono, 15 anni, ha indossato un abito low cost da… - IOdonna : Per un viaggio 'a quattro' con mamma Letizia e Felipe di Spagna, l'erede al trono, 15 anni, ha indossato un abito l… -