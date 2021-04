L’Emilia-Romagna Open sarà anche un WTA 250. Le stelle del tennis femminile a Parma, Bonaccini: “Crediamo nello sport” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il grande tennis femminile sbarca a Parma. Da sabato 15 a sabato 22 maggio il tennis Club Parma ospiterà L’Emilia-Romagna Open al femminile, nuovo torneo WTA 250 che precederà l’evento maschile (ATP 250) in programma la settimana successiva al tennis Club President di Montechiarugolo. Non solo i campioni del massimo circuito mondiale, quindi: L’Emilia-Romagna aprirà le porte anche alle atlete che settimana dopo settimana competono in giro per il globo alla ricerca dei punti necessari per scalare il ranking WTA. L’appuntamento tennistico più importante della regione diventa a tutti gli effetti un evento ‘combined’, facendo ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Il grandesbarca a. Da sabato 15 a sabato 22 maggio ilClubospiteràal, nuovo torneo WTA 250 che precederà l’evento maschile (ATP 250) in programma la settimana successiva alClub President di Montechiarugolo. Non solo i campioni del massimo circuito mondiale, quindi:aprirà le portealle atlete che settimana dopo settimana competono in giro per il globo alla ricerca dei punti necessari per scalare il ranking WTA. L’appuntamentotico più importante della regione diventa a tutti gli effetti un evento ‘combined’, facendo ...

