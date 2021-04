L’eliminazione della Juve dalla Coppa delle Coppe – 23 aprile 1980 – VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile 1980 la Juventus viene eliminata dall’Arsenal nella semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe con un gol sul finale Quando Paul Vaessen raccoglie il traversone dalla sinistra di Graham Rix e insacca di testa a porta vuota a due minuti dal termine del match, al Comunale di Torino, gremito di tifosi, cala un silenzio glaciale. Si gioca la semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe tra Juventus e Arsenal, con i bianconeri ormai prossimi a conquistare la sfida decisiva in programma a Bruxelles il 14 maggio successivo. È la sera del 23 aprile 1980 e i bianconeri, dopo l’1-1 in terra inglese, possono ambire al passaggio del ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23lantus viene eliminata dall’Arsenal nella semifinale di ritorno dicon un gol sul finale Quando Paul Vaessen raccoglie il traversonesinistra di Graham Rix e insacca di testa a porta vuota a due minuti dal termine del match, al Comunale di Torino, gremito di tifosi, cala un silenzio glaciale. Si gioca la semifinale di ritornotrantus e Arsenal, con i bianconeri ormai prossimi a conquistare la sfida decisiva in programma a Bruxelles il 14 maggio successivo. È la sera del 23e i bianconeri, dopo l’1-1 in terra inglese, possono ambire al passaggio del ...

