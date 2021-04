Le uova fanno realmente male? (Di venerdì 23 aprile 2021) La composizione bromatologica dell’uovo di gallina, ossia gli aspetti quali-quantitativi principali dell’alimento, comprende: una buona dose di proteine e lipidi, una discreta quantità di colesterolo, rilevanti dosi di vitamine del gruppo B e di vitamine liposolubili (A, D, E, K) e infine la presenza di acidi grassi insaturi, che aumentano i livello del colesterolo HDL. Ciò che è racchiuso dentro al guscio, dunque, è in realtà è un alimento completo che contiene nutrienti veramente importanti per il corpo umano. Per quale motivo allora, in caso di ipercolesterolemia (eccessiva presenza di colesterolo nel sangue), la prima cosa a cui si pensa è eliminare le uova dall’alimentazione? Effettivamente un uovo di gallina intero contiene un rilevante quantitativo di colesterolo (circa 150-180 mg di colesterolo), per cui, dovendo seguire la raccomandazione di mantenere un ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 aprile 2021) La composizione bromatologica dell’uovo di gallina, ossia gli aspetti quali-quantitativi principali dell’alimento, comprende: una buona dose di proteine e lipidi, una discreta quantità di colesterolo, rilevanti dosi di vitamine del gruppo B e di vitamine liposolubili (A, D, E, K) e infine la presenza di acidi grassi insaturi, che aumentano i livello del colesterolo HDL. Ciò che è racchiuso dentro al guscio, dunque, è in realtà è un alimento completo che contiene nutrienti veramente importanti per il corpo umano. Per quale motivo allora, in caso di ipercolesterolemia (eccessiva presenza di colesterolo nel sangue), la prima cosa a cui si pensa è eliminare ledall’alimentazione? Effettivamente un uovo di gallina intero contiene un rilevante quantitativo di colesterolo (circa 150-180 mg di colesterolo), per cui, dovendo seguire la raccomandazione di mantenere un ...

